Karaman\'da 15 yaşındaki bisikletli, otomobil çarpması sonucu 13 gün sonra öldü

KARAMAN'da kavşakta otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü lise öğrencisi Kadir Akkaya (15), tedavi gördüğü hastanede 13 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 25 Eylül'de saat 08.30 sıralarında, Mersin Çevre Yolu cezaevi kavşağında meydana geldi. Özden Ö. idaresindeki 70 AAG 950 plakalı otomobil, lise 1'inci sınıf öğrencisi Kadir Akkaya'nın kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı. Kazada elektrikli bisiklet ve sürücüsünün kaskı parçalara ayrılırken, Akkaya yaklaşık 20 metre ileriye fırladı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Akkaya, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Hastanede tedavisi süren Kadir Akkaya, bugün doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Kazanın ardından polisin yaptığı incelemede Özden Ö.'nün otomobiliyle kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlendi Özden Ö. hakkında başlatılan adli soruşturmanın sürdüğü belirtildi.