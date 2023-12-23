 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Karaman'da 16 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Karaman'da 16 Kişi Gözaltına Alındı

Karaman'da yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 16 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda silah, kesici alet, uyuşturucu madde ve kaçak malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 9'u tutuklandı.

Karaman\'da 16 Kişi Gözaltına Alındı
23.12.2023 - 13:37,
Abone Ol

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 16 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16-22 Aralık'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 16 şüpheliyi gözaltına aldı.

Aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 29 kesici alet, 500 fişek, 12 gram uyuşturucu madde, 2 bin 4 uyuşturucu hap, 100 gümrük kaçağı cep telefonu, 3 bin 120 kaçak sigara ve 60 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 7'si salıverildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Karaman, Aralık, Uyuşturucu, Gözaltı, Trafik, Kaçakçılık, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman'da 16 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika


14:00
Bahçeli: Öfkemiz acımız kadar büyük, bu şerefsizlerin köklerini kazıyacağız Bahçeli: Öfkemiz acımız kadar büyük, bu şerefsizlerin köklerini kazıyacağız
13:54
Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? İşte iki takımın bu sezonki rakamları Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? İşte iki takımın bu sezonki rakamları
13:00
Bedava bardak için izdiham yarattılar Bedava bardak için izdiham yarattılar
12:46
Fransa'nın Montpellier Kentinde Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak Fransa'nın Montpellier Kentinde Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak
12:32
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
12:27
Meteoroloji uyardı: Marmara'da fırtına, Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji uyardı: Marmara'da fırtına, Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor
12:17
Burdur'da Minibüs Kazası: Kadın Yoğun Bakımda Burdur'da Minibüs Kazası: Kadın Yoğun Bakımda
11:47
CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi

Son Dakika
14:00 Bahçeli: Öfkemiz acımız kadar büyük, bu şerefsizlerin köklerini kazıyacağız
13:54 Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? İşte iki takımın bu sezonki rakamları
13:00 Bedava bardak için izdiham yarattılar
12:46 Fransa'nın Montpellier Kentinde Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak
12:32 Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
12:27 Meteoroloji uyardı: Marmara'da fırtına, Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor
12:17 Burdur'da Minibüs Kazası: Kadın Yoğun Bakımda
11:47 CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi
11:35 Yalı Çapkını'na damga vuran sahne! Seyran'ın sözleri alkış topladı
11:27 Seçim mutabakatının detayları netleşti! AK Parti İstanbul'da 2 ilçeyi MHP'ye bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 14:10:29. #1.12#
SON DAKİKA: Karaman'da 16 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement