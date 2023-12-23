Karaman\'da 16 Kişi Gözaltına Alındı

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 16 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16-22 Aralık'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 16 şüpheliyi gözaltına aldı.

Aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 29 kesici alet, 500 fişek, 12 gram uyuşturucu madde, 2 bin 4 uyuşturucu hap, 100 gümrük kaçağı cep telefonu, 3 bin 120 kaçak sigara ve 60 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 7'si salıverildi.