Karaman'da 3 bin 358 kişi sorgulandı, aranan 22 şüpheli yakalandı, 13'ü tutuklandı

Karaman'da 3 bin 358 kişi sorgulandı, aranan 22 şüpheli yakalandı, 13'ü tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karaman'da 28 Eylül-4 Ekim'de asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 3 bin 358 kişi sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli gözaltına alındı; adliyeye sevk edilenlerden 13'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 22 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Eylül-4 Ekim'de asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 3 bin 358 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheliyi yakaladı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 13'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Ekipler, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 11 fişek, 3 kesici-delici alet, 20 litre etil alkol ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.
Kaynak: AA
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