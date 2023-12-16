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Karaman'da 30 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Karaman'da 30 şüpheli gözaltına alındı

Karaman'da yapılan operasyonda çeşitli suçlardan aranan 30 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, 2 ruhsatsız tabanca, tüfek, 39 kesici alet ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 19 şüpheli tutuklandı, 11'i ise serbest bırakıldı.

Karaman\'da 30 şüpheli gözaltına alındı
16.12.2023 - 16:01,
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Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 30 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte 9 -15 Aralık'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kent genelinde yapığı çalışmalarda, 30 şüpheliyi gözaltına aldı, 2 ruhsatsız tabanca, tüfek, 39 kesici alet, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilenlerden 19'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 11'i ise salıverildi.

Kaynak: AA
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