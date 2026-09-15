Karaman'da Ahilik Haftası töreni yapıldı, yılın ahisi ve kalfasına plaket verildi
Karaman'da Ahilik Haftası kapsamında Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve yılın ahisi ile kalfasına plaket ve belgeleri verildi. Protokol üyeleri ve esnaf bando eşliğinde Türk Dili Parkı'na yürüdü, Vali Hayrettin Çiçek ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı vatandaşlara ahi pilavı ikram etti.
Karaman'da Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.
Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen törende, Ticaret İl Müdürü Adem Özcan ve Karaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şuayip Dik, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yılın ahisi ve kalfasına plaket ve belgeleri verildi.
Ardından protokol üyeleri ve esnaf, bando eşliğinde Türk Dili Parkı'na yürüdü.
Burada devam eden etkinlikte Vali Hayrettin Çiçek ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, vatandaşlara ahi pilavı ikram etti.
Kaynak: AA
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