Karaman'da Çekici Yangını, 3 Gözaltı

Karaman'da park halindeki çekici yandı, olayı gerçekleştirdikleri ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı.
Karaman Orta Anadolu Küçük Sanayi Sitesi 727. Sokak'ta park halinde bulunan 41 TD 126 plakalı çekici, gece saatlerinde yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen araçta hasar oluşurken, aracı yaktığı iddia edilen 3 zanlı H.A., H.K. ve T.A. polis ekiplerince yakalayarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.
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