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Karaman'da etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti: Mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı

KARAMAN - Karaman'da aniden başlayan sağanak yağış nedeniyle çok sayıda araç yolda mahsur kalırken, bazı vatandaşlar kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Kent merkezinde ikindi saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası cadde ve alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Yağmura trafikte yakalanan araç sahipleri sularla kaplı yollarda araçlarında mahsur kaldı. Hamidiye Mahallesi Ereğli köprülü kavşağında kayganlaşan yolda bir tır orta refüje çıkarak durabildi. Polis ekipleri kaza nedeniyle köprülü kavşağın alt geçidini bir süreliğine trafiğe kapatarak önlem aldı. Yapılan çalışmaların ardından tır bulunduğu yerden kurtarılarak köprülü kavşak yeniden trafiğe açıldı. Su birikintileri nedeniyle Osmangazi Mahallesi'nde Alpaslan Türkeş Bulvarı ve Mara yolunda da bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Araçlar suların çekilmesinin ardından çekicilere yüklenerek yoldan kaldırıldı. Üniversite Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi'nde de su birikintileri sebebiyle araçlar yolda mahsur kaldı. Karaman Belediyesi'ne ait iş makinaları yolda çalışma yaparak su birikintilerine müdahale etti. Su birikintisi nedeniyle kaldırım üzerinde mahsur kalan bazı öğrenciler de kepçe yardımıyla kurtarıldılar.

Yaklaşık yarım saat süren sağanak yağış bir süre sonra etkisini kaybetti.