Karaman'da etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti: Mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karaman'da etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti: Mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı

Karaman'da aniden başlayan sağanak yağış nedeniyle çok sayıda araç yolda mahsur kalırken, bazı vatandaşlar kepçe yardımıyla kurtarıldı. Kent merkezinde ikindi saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası cadde ve alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

01.05.2024 19:07  Güncelleme: 19:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti: Mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı

KARAMAN - Karaman'da aniden başlayan sağanak yağış nedeniyle çok sayıda araç yolda mahsur kalırken, bazı vatandaşlar kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Kent merkezinde ikindi saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası cadde ve alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Yağmura trafikte yakalanan araç sahipleri sularla kaplı yollarda araçlarında mahsur kaldı. Hamidiye Mahallesi Ereğli köprülü kavşağında kayganlaşan yolda bir tır orta refüje çıkarak durabildi. Polis ekipleri kaza nedeniyle köprülü kavşağın alt geçidini bir süreliğine trafiğe kapatarak önlem aldı. Yapılan çalışmaların ardından tır bulunduğu yerden kurtarılarak köprülü kavşak yeniden trafiğe açıldı. Su birikintileri nedeniyle Osmangazi Mahallesi'nde Alpaslan Türkeş Bulvarı ve Mara yolunda da bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Araçlar suların çekilmesinin ardından çekicilere yüklenerek yoldan kaldırıldı. Üniversite Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi'nde de su birikintileri sebebiyle araçlar yolda mahsur kaldı. Karaman Belediyesi'ne ait iş makinaları yolda çalışma yaparak su birikintilerine müdahale etti. Su birikintisi nedeniyle kaldırım üzerinde mahsur kalan bazı öğrenciler de kepçe yardımıyla kurtarıldılar.

Yaklaşık yarım saat süren sağanak yağış bir süre sonra etkisini kaybetti.

Kaynak: İHA

Karaman, Acil Durum, Hava Durumu, Trafik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman'da etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti: Mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:31 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde 226 Kişi Gözaltına Alındı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde 226 Kişi Gözaltına Alındı
19:17 İYİ Partili Ümit Özlale, ünlü spikerle dünyaevine giriyor İYİ Partili Ümit Özlale, ünlü spikerle dünyaevine giriyor
18:04 Paris’teki 1 Mayıs Gösterilerinde Polis Eylemcilere Copla Müdahale Etti Paris'teki 1 Mayıs Gösterilerinde Polis Eylemcilere Copla Müdahale Etti
14:26 Canan Kaftancıoğlu’ndan Taksim’e yürümekten vazgeçen Özgür Özel’e tepki Canan Kaftancıoğlu'ndan Taksim'e yürümekten vazgeçen Özgür Özel'e tepki
13:28 Saraçhane’de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı Saraçhane'de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı
16:53 BBP Genel Başkanı Destici’den TİP lideri Baş’a sert tepki: Şimdiki komünistlerin çoğu terör örgütlerinin iş birlikçisi oldu BBP Genel Başkanı Destici'den TİP lideri Baş'a sert tepki: Şimdiki komünistlerin çoğu terör örgütlerinin iş birlikçisi oldu
16:09 İstanbul’da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı
16:01 Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı
15:56 Zonguldak’ta ilginç 1 Mayıs: Çinliler yürüdü, İranlı saksafon çaldı Zonguldak'ta ilginç 1 Mayıs: Çinliler yürüdü, İranlı saksafon çaldı
15:40 Kocaeli’de vinç devrildi İşçiler son anda kurtarıldı Kocaeli'de vinç devrildi! İşçiler son anda kurtarıldı
15:40 Türkiye, İsrail’e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor Türkiye, İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor
15:11 ABD’nin Kansas eyaletinde çıkan hortumda 1 kişi hayatını kaybetti, 22 ev yıkıldı ABD'nin Kansas eyaletinde çıkan hortumda 1 kişi hayatını kaybetti, 22 ev yıkıldı
14:57 Yerlikaya’dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum Yerlikaya'dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum
14:48 Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 20:04:19. #1.12#
SON DAKİKA: Karaman'da etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti: Mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement