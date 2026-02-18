Karaman'da Ev Yangını - Son Dakika
Karaman'da Ev Yangını

18.02.2026 09:07
Karaman'da bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü, 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mümine Hatun Mahallesi 1501. Sokak'taki evin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Dumandan etkilenen 3 kişi, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Karaman, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

09:06
Galatasaray’ın kasayı ağzına kadar doldurmasına son 90 dakika kaldı
Galatasaray'ın kasayı ağzına kadar doldurmasına son 90 dakika kaldı
09:00
Şampiyonlar Ligi’nde ırkçılık skandalı İşte o maçın kazananı
Şampiyonlar Ligi'nde ırkçılık skandalı! İşte o maçın kazananı
08:47
5 yıl detayını bilmeyen yandı Ev ve arsa satışında yeni dönem 1 Mart’ta başlıyor
5 yıl detayını bilmeyen yandı! Ev ve arsa satışında yeni dönem 1 Mart'ta başlıyor
08:34
Otoparktan çalınan 30 milyon dolar soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı
Otoparktan çalınan 30 milyon dolar soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı
07:52
Türkiye güne operasyonla başladı Çok sayıda gözaltı var
Türkiye güne operasyonla başladı! Çok sayıda gözaltı var
06:51
“Erdoğan tehlikeli rakip“ diyen eski Başbakan’dan skandal Türkiye çağrısı
"Erdoğan tehlikeli rakip" diyen eski Başbakan'dan skandal Türkiye çağrısı
