Karaman'da Ev Yangını

Karaman'da evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mümine Hatun Mahallesi 1501. Sokak'taki evin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
Dumandan etkilenen 3 kişi, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
