Karaman'da Göletlerde Su Seviyesi Düşüyor - Son Dakika
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Karaman'da Göletlerde Su Seviyesi Düşüyor

Karaman\'da Göletlerde Su Seviyesi Düşüyor

Yollarbaşı Göleti'nde su seviyesi düşerken, tarımsal sulamada zorluklar bekleniyor.

02.11.2024 15:46
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Karaman'da tarımsal sulamada kullanılan Yollarbaşı Göleti'nde, kuraklığın etkisiyle su büyük oranda çekildi.

Merkeze bağlı Yollarbaşı köyü yakınlarında bulunan gölette, sıcaklığın da etkisiyle suların çekildiği alanlarda derin çatlaklar oluştu.

Suların çekildiği bölgeye otomobilleriyle giren bazı vatandaşların, gölet içinde oluşan adacıklarda balık tuttuğu görüldü.

Gölette incelemelerde bulunan Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, önümüzdeki yılın hem içme suyu, hem de tarımsal sulamada Karaman için zor olacağını söyledi.

Kentte bulunan Yeşildere ve Kurtderesi barajının da kuruduğunu aktaran Bayram, "Bulunduğumuz Yollarbaşı Göleti'nde az miktarda su kaldı. Bu göletimiz yaklaşık 2 bin 600 dekar araziyi suluyordu. Karaman geneline baktığımızda sadece Gödet Barajı'nda su kaldı. Karaman'da bu yıl bile bazı bölgelerde sulamada sıkıntılar yaşandı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karaman'da Göletlerde Su Seviyesi Düşüyor - Son Dakika

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