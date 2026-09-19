Karaman'da inşaatın kazı alanına düşen otomobilde 2 kişi yaralandı, o anlar kamerada - Son Dakika
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Karaman'da inşaatın kazı alanına düşen otomobilde 2 kişi yaralandı, o anlar kamerada

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Karaman\'da inşaatın kazı alanına düşen otomobilde 2 kişi yaralandı, o anlar kamerada
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Karaman Hamidiye Mahallesi'nde yol kenarındaki inşaatın kazı alanına düşen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Karaman'da otomobilin inşaatın kazı alanına düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

M.K. (30) yönetimindeki 70 ACY 886 plakalı otomobil, Hamidiye Mahallesi 1852. Sokak'ta yol kenarındaki inşaatın kazı alanına düştü.

Kazada sürücü ile araçta bulunan O.K. (27) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

???????Yaralılar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, otomobilin bir anda çukura düşmesi ve sürücünün araçtan çıkıp yardım istemesi yer alıyor.

Kaynak: AA
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