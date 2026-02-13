Karaman'da şiddetli rüzgar etkili oldu - Son Dakika
Karaman'da şiddetli rüzgar etkili oldu

Karaman'da şiddetli rüzgar etkili oldu
13.02.2026 16:18
Karaman'da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Karaman'da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte öğlen saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle Şeyh Edebali Mahallesi'ndeki Merkez Spor Salonu'nun çatısı uçtu.

Olayda yaralanan olmazken belediye ekipleri çatının kaldırılması için çalışma başlattı.

Üniversite Mahallesi Şehit Fethi Sekin Bulvarı'nda 42 BBA 692 plakalı kamyonet, rüzgarın etkisiyle devrildi.

Kentin çeşitli noktalarında bina çatıları, reklam panoları ve trafik ışıkları zarar gördü.

Yetkililer, fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Kaynak: AA

