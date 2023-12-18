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Karaman'da silahlı saldırıya ilişkin tutuklama - Son Dakika
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Karaman'da silahlı saldırıya ilişkin tutuklama

Karaman'da Serdar Tezcan ve kardeşi Müslüm Tezcan'ın silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin yakalanan Ali Karaca tutuklandı. Karaca, ilk ifadesinde, 'Enişteme, ablam ile tartıştığı için tepki gösterdim. Tartıştık, ateş açtım' dedi.

Karaman\'da silahlı saldırıya ilişkin tutuklama
18.12.2023 - 13:56,
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KARAMAN'da Serdar Tezcan (37) ile kardeşi Müslüm Tezcan'ın (32) silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin yakalanan Ali Karaca (28), tutuklandı. Serdar Tezcan'ın kayınbiraderi olan Karaca, ilk ifadesinde, "Enişteme, ablam ile tartıştığı için tepki gösterdim. Tartıştık, ateş açtım" dedi.

Olay, 16 Aralık'ta Beyazkent Mahallesi 1003'üncü Sokak'ta meydana geldi. Serdar Tezcan ile kardeşi Müslüm Tezcan, evlerinin önünde pompalı tüfekle saldırıya uğradı. 2 kardeş kanlar içinde yere yığılırken, 2 saldırgan otomobil ile olay yerinden kaçtı. Sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 kardeşin tedavisi sürüyor.

Çalışma başlatan polis, saldırının Serdar Tezcan'ın kayınbiraderi Ali Karaca ile yanındaki arkadaşı D.T. (17) tarafından yapıldığını belirledi. 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Karaca, ilk ifadesinde, "Enişteme, ablam ile tartıştığı için tepki gösterdim. Tartıştık, ateş açtım" dedi. İşlemleri sonrası Karaca tutuklanırken, D.T. polisteki ifadesinin ardından salıverildi.

Kaynak: DHA
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