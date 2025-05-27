Karaman'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında sergi açılışı ve yöresel yemek sunumu gerçekleştirildi.

Gazi Kültür Sanat Merkezi bahçesinde düzenlenen etkinlikte, Karaman'a özgü yemekler ve tatlılar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Programa katılan Vali Mehmet Fatih Çiçekli, yemekler hakkında bilgi aldı, katılımcılara çorba ikramında bulundu.

Çiçekli, Karaman'ın binlerce yıllık köklü mutfak kültürüyle öne çıkan kadim bir şehir olduğunu belirterek, Türk Mutfağı Haftası'nın yöresel lezzetlerin tanıtımı için büyük önem arz ettiğini söyledi.

Etkinliğe, İl protokolü ve vatandaşlar katıldı.