Karamürsel'de öğrencilerden bilim ve sanat şenliği - Son Dakika
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Karamürsel'de öğrencilerden bilim ve sanat şenliği

13.06.2026 13:30
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Çözüm Akademi Ortaokulu öğrencilerince "Bilim ve Sanat Şenliği" etkinliği düzenlendi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Çözüm Akademi Ortaokulu öğrencilerince "Bilim ve Sanat Şenliği" etkinliği düzenlendi.

Okulda düzenlenen etkinliğe Karamürsel Kaymakamı Kemal İnan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Bozkurt, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Nazmiye Tunç Yıldırım, veliler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan okul müdürü Müge Şenyontar, öğrencilerin meraklarını, hayal güçlerini ve emeklerini bilimle buluşturdukları bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Konuşmanın ardından çeşitli etkinliklerle devam eden programda, bilim sergisinin açılışı yapıldı.

Karamürsel'de ortaokul öğrencilerinden İngilizce gösteri

Karamürsel ilçesinde ortaokul öğrencileri, İngilizce şarkılar söyleyip çeşitli oyunlar sergiledi.

Karamürsel Anadolu İmam Hatip Lisesi Lütfi Hıncal Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, 4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortaokulu öğrencileri İngilizce skeçler sahneleyip çeşitli şarkılar seslendirdi.

Gösteri sonrası konuşan okul müdürü Cihat Topal, öğrencilerin dil gelişimini desteklemek ve yabancı dile bakış açılarını değiştirmek amacıyla etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Bozkurt, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karamürsel'de öğrencilerden bilim ve sanat şenliği - Son Dakika

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