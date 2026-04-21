Karamürsel'de Kanserle Mücadele Farkındalığı
Karamürsel'de Kanserle Mücadele Farkındalığı

21.04.2026 16:18
Karamürsel'de kanser taramalarının önemi anlatıldı, vatandaşlara ücretsiz bilgi verildi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kanserle mücadelede erken teşhisin önemi anlatıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) tarafından Anıt Meydanı'nda kanser taramalarının önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla program düzenlendi.

Etkinlikte stantlar açıldı, vatandaşlara ücretsiz taramalar hakkında bilgi verildi, ağaçlar süslenerek kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekildi.

Vali İlhami Aktaş'ın eşi Songül Aktaş, Kaymakam Kemal İnan'ın eşi Sedef İnan, Belediye Başkanı Ahmet Çalık'ın eşi Figen Çalık, Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin isimleriyle açılan stantları gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Etkinliğe, Kaymakam İnan, Belediye Başkanı Çalık, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yavuz Yiğit, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Küçükdoğru, İlçe Sağlık Müdürü Musa Çallı, Gölcük İlçe Sağlık Müdürü Serkan Şenel, AK Parti İlçe Başkanı Mecit Erdoğan, CHP İlçe Başkanı Anıl Aksu ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
