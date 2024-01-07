Karamürsel\'de Kış Mevsiminde Erik Ağacı Meyve Verdi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde erik ağacı kış mevsiminde meyve verdi.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ilçede yaşayan Halit Dinç, bahçesindeki erik ağacının meyve verdiğini fark etti. Dinç, ağaçtan topladığı 8 eriği torunlarına ikram etti.

Dinç, AA muhabirine, bahçesindeki ağacın kış ortasında meyve verdiğini görünce çok şaşırdığını belirterek, böyle bir şeyi ilk defa gördüğünü söyledi.

Dinç, "Bahar sıcaklarının erken bastırdığı yıllarda mart aylarında ağaçların erik verdiğini görmüştüm ama ocak ayında hiç görmemiştim. Bu mevsimde erik ağacında meyve görmek şaşırtıyor. Kış mevsiminde baharı yaşıyoruz. Ağaçlar da mevsimleri şaşırdı." ifadelerini kullandı.