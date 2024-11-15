Karanfil Devrimi'nin Simgesi Celeste Caeiro Vefat Etti - Son Dakika
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Karanfil Devrimi'nin Simgesi Celeste Caeiro Vefat Etti

Karanfil Devrimi'ne ismini veren 92 yaşındaki Celeste Caeiro, Portekiz'de hayatını kaybetti.

15.11.2024 23:16
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Portekiz'de 25 Nisan 1974 diktatörlük dönemini sonlandıran Karanfil Devrimi'ne adını veren 92 yaşındaki Celeste Caeiro'nun öldüğü açıklandı.

Celeste Caeiro'nun torunu Carolina Caeiro Fontela, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sonsuza dek büyükannem Celeste. Bana göz kulak ol" yazarak ölümü duyururken, Portekiz Komünist Partisi ve Portekiz Haber Ajansı (LUSA) da haberi doğruladı.

LUSA, "Karanfili 25 Nisan 1974'ün simgesi haline getiren kadın Celeste Caeiro hayatını kaybetti" başlığıyla Caeiro'nun 92 yaşında Leiria kentindeki bir hastanede vefat ettiği haberini verdi.

Portekiz'de yarım asır süren Antonio de Oliveira Salazar diktatörlüğü sonrasında 25 Nisan 1974 tarihinde, Silahlı Kuvvetlerin şiddet kullanmadan başlattığı darbede sokaklara çıkan askerlerden birinin tüfeğinin namlusuna karanfil çiçeği koyan Celeste Caeiro, diğer Portekizlilerin de buna katılmasıyla Karanfil Devrimi'ne adını verdi.

O dönem Lizbon'da bir barda çalışan Caeiro, çalıştığı yerin darbe nedeniyle sabah kapalı olmasından dolayı patronunun isteğiyle burada bulunan çiçekleri bozulmaması için almıştı.

Sokakta neler olduğunu görmek için eve dönmek yerine tankların olduğu meydana giden Caeiro, burada askerlerle konuştuktan sonra karanfili bir askerin tüfeğinin namlusuna koymuş, çevredeki halkta aynı şeyi yapmıştı.

İşçilerin de katılımıyla askeri darbeden halk devrimine dönen Karanfil Devrimi, Portekiz'de değişim ve demokrasiye geçiş dönemini başlatmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karanfil Devrimi'nin Simgesi Celeste Caeiro Vefat Etti - Son Dakika

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