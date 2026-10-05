Karayolları bülteni, çalışma yapılan yollarda sürücülere yavaş gitmelerini bildirdi - Son Dakika
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Karayolları bülteni, çalışma yapılan yollarda sürücülere yavaş gitmelerini bildirdi

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Karayolları bültenine göre çalışma süren kesimlerde sürücüler yavaş gitmeli, trafik işaretlerine uymalı. Anadolu Otoyolu'nda ulaşım servis yollarından kontrollü sağlanırken İzmir Çevre Otoyolu'nda 22.00-05.00 çalışmalarında orta ve sol şeritler kapatılıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nda güney platformun Ataşehir istikameti İstanbul Finans Merkezi ayrım kolundaki çalışmalar nedeniyle ulaşım servis yollarından kontrollü sağlanıyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun 6. Sanayi-Fahrettin Altay kavşak kollarında 22.00-05.00 saatlerindeki çalışmalar sebebiyle orta ve sol şeritler trafiğe kapatılarak sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.

Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu'nun bazı kesimlerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 43-44. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 21-22. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Alaca-Zile yolunun 26-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Çorum-Merzifon yolunun 57. kilometresi ile Antalya-Alanya yolunun 62-64. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Malatya-Havaalanı yolunun 0-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Balıkesir-Güneybatı Çevre Yolu'nun 32-35. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kaynak: AA
Anadolu OtoyoluOtomobilGüncelTrafikİzmirSon Dakika

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