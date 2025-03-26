Karayollarında Çalışmalar Devam Ediyor - Son Dakika
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Karayollarında Çalışmalar Devam Ediyor

Kırklareli, Aydın, Ankara, Konya ve diğer yollarda yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü.

26.03.2025 09:03
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kırklareli-Çerkezköy yolunun 27-29. kilometrelerinde Halkalı-Kapıkule demir yolu çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun Buharkent-1 Kavşağı çıkışı 0-1. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden gidiş-geliş şeklinde gerçekleştiriliyor.

Ankara- Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinde servis yolundan sürdürülüyor.

Konya-Karaman- Ereğli çevre yolunun 13-14. kilometrelerindeki Kaşınhanı Köprülü Kavşağı'nda bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Çumra-Karaman istikametine gidecek sürücülerin servis yolunu kullanmaları gerekiyor.

Osmaniye- Gaziantep yolunun 15-48. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kırşehir-Kırıkkale yolunun 69-72. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Tokat- Niksar yolunun 36-38. kilometrelerinde şev tanzimi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bursa- Karacabey yolunun 18-19. kilometrelerindeki heyelan önleme çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Artvin- Erzurum yolunun 11. kilometresindeki genişletme çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Adıyaman- Kahta yolunun 11-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA

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