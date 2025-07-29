Karayollarında Çalışmalar Nedeniyle Trafik Düzenlemeleri - Son Dakika
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Karayollarında Çalışmalar Nedeniyle Trafik Düzenlemeleri

29.07.2025 08:46
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Çeşitli otoyol ve yolların bakım-onarım çalışmaları nedeniyle trafik düzenlemeleri yapıldı.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Lüleburgaz- Saray kavşakları 100-105. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

İzmir- Menemen Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri Menemen istikametinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Ankara- Niğde Otoyolu'nun 19-20. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü şekilde diğer şeritten gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nun 0-5. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kayseri-Niğde yolunun 0-6. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Samsun-Ankara yolunun 22-25. kilometrelerinde (Havza Tüneli) bakım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Gölbaşı- Kahramanmaraş il sınırı yolunun 17-21. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Artvin- Erzurum yolunun 45-46. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Kütahya- Tavşanlı yolunun 66-67. kilometrelerinde orta refüj bordür yenileme çalışmaları dolayısıyla her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Keçiborlu-Burdur- Antalya yolunun 2-3. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Kaynak: AA

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