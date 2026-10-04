Karbuz, 4. Avrupa Sinema Günleri'nde filmleri büyükelçiliklerin seçtiğini açıkladı

Trabzon Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi Koordinatörü Yakup Karbuz, kentte düzenlenen 4. Avrupa Sinema Günleri'nde sergilenen filmlerin organizasyona katılan ülkelerin büyükelçiliklerince seçildiğini belirtti.

Karbuz, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Sinema Günleri'nin Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçilikleriyle ortaklaşa gerçekleştirildiğini ifade etti.

Film seçimleri konusunda kamuoyunda bazı yanlış anlaşılmalar oluştuğunu dile getiren Karbuz, şunları kaydetti:

"Her AB üyesi ülkenin büyükelçiliği, festival programına kendi ülkesinden bir film seçerek dahil oluyor. Dolayısıyla gösterilen filmlerin içeriğiyle ilgili seçimi Trabzon'daki merkezimiz ya da TTSO yapmıyor. Filmlerin uluslararası alanda aldığı ödüller, sanatsal nitelikleri ve önemli festivallerde öne çıkmış olmaları seçimlerde dikkate alınan kriterler arasında bulunuyor."