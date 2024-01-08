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Karda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı, köy yolları ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Karda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı, köy yolları ulaşıma açıldı

Siirt'in Pervari ilçesinde minibüsle karda mahsur kalan 6 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri tarafından açılan köy yolları sayesinde toplamda 8 köy ulaşıma açıldı.

Karda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı, köy yolları ulaşıma açıldı
08.01.2024 - 00:37,  Güncelleme: 00:42
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Karda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı, köy yolları ulaşıma açıldı

SİİRT - Siirt'in Pervari ilçesinde minibüsle karda mahsur kalan 6 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı. Kapalı köy yolları İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri tarafından açıldı.

Pervari ilçesi Çavuşlu köyünde gece yarısından beri etkili olan kar yağışı nedeniyle Abdülhamit Olgan yönetiminde 56 AAJ 854 plakalı köy minibüsü 5 yolcusu ile birlikte yolda mahsur kaldı. İhbar üzerine Siirt İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri yolun kardan temizlenmesini sağlayarak, mahsur kalan minibüs ve 5 yolcuyu güvenli bir şekilde köylerine ulaştırdı.

Öte yandan, Pervari'ye bağlı Gökbudak, Geçittepe, Söğütönü, Belenoluk, Ormancık, Kışlacık, Bent, Düğüncüler, Yapraktepe ve Doğan köy ve Şirvan ilçesinde ise toplamda 8 köy yolu ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, Vali Dr. Kemal Kızılkaya'nın talimatları ile Pervari ilçesine bağlı 10 köy yolu, Şirvan ilçesinde ise toplamda 8 köy yolunun yağan kardan ötürü kapandığını belirterek, "Ekiplerimiz köy yollarına ivedi bir şekilde sevk edilerek yolların tekrardan ulaşıma açılmasını sağlamıştır. Şu an itibarıyla kapalı köy yolumuz bulunmamaktadır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
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