Konya'nın Hadim ilçesinde karla kaplı yüksek kesimlerde kardelenler görüntülendi.
Hadim'de, havaların ısınmasıyla gün yüzüne çıkan kardelenler, aniden bastıran kar yağışıyla beyaz örtü altında kaldı.
İlkbaharın habercisi olarak kabul edilen kardelen çiçeklerinin karla buluşması, doğaseverlere güzel görüntüler sundu.
Karın içinde boy gösteren kardelenler, kış ve baharın izlerini aynı karede buluşturdu.
Son Dakika › Güncel › Kardelenler Karla Buluştu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?