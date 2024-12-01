Kardeş Katliamı: İki Kardeşi Öldürüp Babasını Yaraladı - Son Dakika
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Kardeş Katliamı: İki Kardeşi Öldürüp Babasını Yaraladı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde M.A., tartıştığı kardeşleri Veysi ve Abdurrahman Akdemir'i silahla öldürüp, babası İhsan Akdemir'i ağır yaraladı. Olayın ardından jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

01.12.2024 16:28
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1) TARTIŞTIĞI 2 KARDEŞİNİ ÖLDÜRÜP, BABASINI AĞIR YARALADI

DİYARBAKIR'da M.A. tartıştığı kardeşleri Veysi ve Abdurrahman Akdemir'i silahla vurarak öldürüp, babası İhsan Akdemir'i de ağır yaraladı.

Olay, sabah saatlerinde Lice ilçesi kırsal Baharlar Mahallesi'nde meydana geldi. M.A. ile kardeşleri Veysi ve Abdurrahman Akdemir ve babası İhsan Akdemir arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü, M.A. kardeşlerine ve babasına silahla ateş etti. M.A. kaçarken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Veysi ve Abdurrahman Akdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Hayati tehlikesi bulunan İhsan Akdemir ilk müdahalenin ardından ambulansla Lice Halis Toprak Vakfı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Akdemir kardeşlerin cenazeleri ise otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma, mahallede önlem alırken, M.A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Abdurrahman Akdemir, Diyarbakır, Politika, Jandarma, 3-sayfa, Güncel, Lice, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kardeş Katliamı: İki Kardeşi Öldürüp Babasını Yaraladı - Son Dakika

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