Kardeşini Tabureyle Yaraladı, Tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde kardeşini tabureyle başından yaralayan kişi tutuklandı.

Osmanbeyli Mahallesi'nde Y.A. (52) ile kardeşi S.A. (43) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ağabey Y.A. kardeşi S.A'yı başına tabure vurarak ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı S.A. ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı Bafra Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.