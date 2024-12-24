Kardeşler Arasındaki Tartışma Kanlı Bitti - Son Dakika
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Kardeşler Arasındaki Tartışma Kanlı Bitti

Kardeşler Arasındaki Tartışma Kanlı Bitti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ailevi nedenlerden dolayı tartışan iki kardeşten biri, sopayla vurduktan sonra diğer kardeşini tabancayla yaraladı. Olayın ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.

24.12.2024 12:58  Güncelleme: 13:01
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde Bülent G. (54), sokakta tartıştığı kardeşi Erdami G.'yi (52) sopayla dövüp ardından da tabancayla bacağından vurdu.

Olay, saat 08.30 sıralarında Turgutalp Mahallesi Kiraz Sokak'ta meydana geldi. Aralarında ailevi nedenlerden dolayı husumet olan Bülent G. ile kardeşi Erdami G., sokakta karşılaştı. Kardeşler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bülent G. sokakta bulduğu sopayla kardeşine vurmaya başladı. Ardından da yanında bulunan tabancayla ateş etti. Sağ bacağına mermi isabet eden Erdami G., yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Erdami G., ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Bülent G., olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Politika, 3-sayfa, İnegöl, Güncel, Bursa, Suç, Son Dakika

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