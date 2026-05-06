Kardeşten Kardeşe Hayat Bağışı
Kardeşten Kardeşe Hayat Bağışı

06.05.2026 02:47
Bursa'da Akif Uçar, kardeşi Özlem Yıldız'a karaciğer nakli yaparak ona hayat verdi.

BURSA'da 3 yıl önce siroz tanısı konulan Özlem Yıldız'ın (46) durumu ağırlaşınca doktorlar acil nakil kararı aldı. Aranan uygun donör bulunamayınca hastalığı ilerleyen Yıldız, hayati tehlike yaşamaya başladı. Kardeşinin gözü önünde erimesine dayanamayan Akif Uçar (49) donör olmaya karar verdi. Yapılan muayene ve tetkiklerde donör olması uygun görülen ağabeyin karaciğerinin yüzde 65'i kardeşine nakledildi.

Osmangazi ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Özlem Yıldız'a, 3 yıl önce halsizlik şikayetiyle gittiği hastanede siroz tanısı konuldu. Bir süre ilaç tedavisi gören Yıldız'ın durumu, son aylarda hastalığının ilerlemesiyle ağırlaştı. Doktorların acil organ nakli kararı verdiği Yıldız için uygun donör arayışı başladı. Kadavradan organ nakli için talep oluşturuldu, ancak aranan uygun donör bulunamayınca hastalığı ilerleyen Yıldız, hayati tehlike yaşamaya başladı. Kardeşinin gözü önünde erimesine dayanamayan Akif Uçar, donör olmaya karar verdi. Yapılan muayene ve tetkiklerde Akif Uçar'ın dokularının kardeşiyle uyumlu olduğu tespit edildi. Etik kurul onayının ardından iki kardeş 11 Mart'ta Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyata alındı. Gerçekleştirilen başarılı operasyonla, ağabeyin karaciğerinin yüzde 65'i kardeşine nakledildi. Özlem Yıldız, ağabeyinin fedakarlığıyla yeniden hayata tutunurken, ağabey ile kardeşi tedavilerinin ardından taburcu oldu.

'GÖNÜLDEN RAZI GELDİM'

Kardeşini yeniden yaşama döndüren 3 çocuk babası Akif Uçar, nakil için bir an bile tereddüt etmediğini söyleyerek, "İlk duyduğumda kardeşim için çok üzülmüştüm. Nasıl yapılacağını düşünmüştüm. Kardeşimin her geçen gün erimesini izlemek çok zordu. Donör olmam gerektiğini öğrendiğimde bir an bile tereddüt etmedim. Allah nasip etti, dokularımız uydu. Kardeşimi yeniden ayakta ve sağlıklı gördüğüm için dünyanın en mutlu insanı benim. Gönülden razı geldim. Onu böyle gördüğüm için çok mutluyum" dedi.

'BAŞKASINDAN DEĞİL, KARDEŞİMDEN OLMASI ÇOK GÜZEL OLDU'

Ağabeyinin nakli kabul edeceğinden emin olduğunu söyleyen Özlem Yıldız, "Siroz hastasıyım. Ağabeyim nakil verdi. Ameliyat sırasında bir şey anlamadım ama sonrasında zor oldu. Ama şu an daha iyiyim. Çok memnun oldum. Başkasından değil kardeşinden olması çok güzel oldu. Vereceğini biliyordum" diye konuştu.

'KARACİĞER NAKLİ EN ZOR AMELİYATLARDAN BİRİSİDİR'

Ameliyatı gerçekleştiren Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercüment Gürlüler ise karaciğer naklinin cerrahi dallar arasında en zor ameliyatlardan birisi olduğunu söyledi. Hastasının başarılı geçen naklin ardından sağlığına kavuştuğunu ve gözlem altında tutulduğunu belirten Prof. Dr. Gürlüler, "Özlem Hanımın kadavra bekleme listesinde sırası gelmeyince ağabeyi Akif Bey gönüllü oldu. Karaciğerinin belli bir kısmını Özlem Hanıma taktık. Karaciğer nakli cerrahi dallar arasında en zor ameliyatlardan birisidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

