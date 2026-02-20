Çorum'un Kargı ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla okullarda çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Cumhuriyet İlkokulu ve Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu'nda "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı etkinlik kapsamında okullar, ramazan ayının manevi atmosferine uygun şekilde süslendi.
Etkinlikte öğrencilere ramazan şerbeti ve lokum ikram edilirken, ramazan ayının anlam ve önemine ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Kargı'da Ramazan Etkinlikleri - Son Dakika
