Kargı'da Sıfır Atık Kostüm Defilesi

Çorum'un Kargı ilçesinde "Maarifin Kalbinde Çocuk" etkinlikleri kapsamında "Sıfır Atık" temalı kostüm tasarımı etkinliği yapıldı.
Etkinlikte Atatürk İlkokulu öğrencileri, geri dönüştürülebilir materyaller kullanarak hazırladıkları kostümleri defile ile sergiledi.
Plastik şişeler, kartonlar ve atık kumaşlardan oluşturulan tasarımlar, katılımcıların beğenisine sunuldu.
Etkinlikle öğrencilerde geri dönüşüm ve doğa bilinci hayal gücünün gelişmesine katkı sağlanmasının hedeflendiği bildirildi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?