Kariye Camii\'nin açılışı bugün gerçekleştirilecek

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan ve 21 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle cami statüsüne çevrilen İstanbul'daki Kariye Camii, bugün düzenlenecek törenin ardından ibadete açılacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu yapılan 201 eserin toplu açılış töreni, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Vakıf Haftası kutlama programı kapsamında düzenlenen törende, İstanbul'da açılacak 33 eserin arasında yer alan Kariye Camii'ne de canlı bağlantı yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı bağlantıyla, caminin açılışı gerçekleştirilecek.

Cami dronla görüntülendi

Öte yandan, bugün açılacak Kariye Camii dronla görüntülendi.

Görüntüde, Fatih Edirnekapı'da bulunan caminin restorasyon sonrası kavuştuğu yeni görünüm göze çarpıyor.

Caminin kuş bakışı izleniminin yer aldığı görüntüde, çevresindeki yeşil alanlar dikkati çekiyor.

Restorasyon 4 yıl sürdü

İnşasının ardından uzun yıllar kilise olarak kullanılan yapı, 2. Bayezid döneminde Sadrazam Hadım Ali Paşa (Atik Ali Paşa) tarafından camiye çevrildi.

1948 yılında da dönemin Müzeler İdaresine bağlanarak müze haline getirilen Kariye, 1 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden cami oldu.

Bu kararın ardından restorasyonuna başlanan camideki çalışmalar 4 yıl sonra tamamlandı.