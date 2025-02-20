Karla Kaplı Yolda Hasta Kurtarıldı

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Muş'ta, yolu kar nedeniyle kapanan köyde rahatsızlanan hasta, ekiplerin çalışması sonucu hastaneye götürüldü.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, il merkezine 43 kilometre uzaklıktaki Tüten köyünde karın ağrısı ve solunum sıkıntısı yaşayan 53 yaşındaki Seyfettin Akın'ın yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Köy yolunun kardan kapalı olması nedeniyle bölgeye karla mücadele, sağlık ve UMKE ekipleri yönlendirildi.

Karla mücadele ekiplerinin yolu açması sonucu köye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları hastayı Muş Devlet Hastanesine ulaştırdı.

Hasta yakınları ekiplere teşekkür etti.