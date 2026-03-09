Kars-Göle Yolunda Mahsur Kalan Araçlar Kurtarıldı

Kars- Göle kara yolunda kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan yaklaşık 40 araç kurtarıldı.

Kentte kar yağışının ardından etkili olan şiddetli rüzgar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Yoğun tipi nedeniyle Kars-Göle kara yolunda bazı tırlar yolda kaldı.

Tırların yolu kapatması sonucu ilerleyemeyen yaklaşık 40 araç mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu mahsur kalan araçlar kurtarıldı.

Yoğun tipinin etkili olduğu bölgede ulaşım güçlükle sağlanıyor.