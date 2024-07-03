Kars'ta Batı Azerbaycan'a Dönüş Forumu düzenlendi - Son Dakika
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Kars'ta Batı Azerbaycan'a Dönüş Forumu düzenlendi

Kars'ta Türk ve Azerbaycanlı yetkililerin katılımıyla düzenlenen 'Batı Azerbaycan'a Dönüş Forumu'nda, Kars Belediye Başkanı ve TADEF Başkanvekili, Ermenistan'ın geçmişte gerçekleştirdiği haksızlıkları giderme çağrısı yaptı. Azerbaycan temsilcileri ise Karabağ topraklarının işgalden kurtarıldığını vurguladı.

03.07.2024 19:49
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Kars'ta, Türk ve Azerbaycanlı yetkililerin katılımıyla "Batı Azerbaycan'a Dönüş Forumu" düzenlendi.

Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu (TADEF), Kars Belediyesi, Azerbaycan Respublikasının Diasporla İş Üzre Devlet Komitesi ve Kars Azerbaycan Kafkas Kültürleri Derneğince, İl Kültür ve Turizm salonunda düzenlenen etkinlik, Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, programda yaptığı konuşmada, Kars'ın saldırılar altında kaldığını hatırlatarak, "Kars 1918-1920 yılları arasında Ermeni çetelerinin yoğun saldırısı altında kalmış bir vatan toprağıdır. Kars merkez ve köylerinde toplu katliamlar yapılmış, büyük mağduriyetler yaşanmıştır. Aynı dönemde, bugün Ermenistan sınırları içerisinde bulunan ve tarihte Batı Azerbaycan olarak bilinen bölge de bu katliamlardan yakasını kurtaramamıştır. 2 yıl içerisinde yaklaşık 300 bin Azerbaycan Türk'ü yerini yurdunu terk etmek zorunda kalmıştır." diye konuştu.

Kars, Batı Azerbaycan mağdurlarının yoğun olarak yaşadığı bir şehir olduğunu anlatan Senger, şunları dile getirdi:

"Uzun yıllardan beri topraklarımız üzerinde hak iddiasında bulunan Ermenistan'ın yapması gereken, öncelikle kendi yarattığı mağduriyeti gidermek olmalıdır. Halkımız ata topraklarına dönmek istiyor. Bugün Azerbaycan, Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinde Azerbaycan Türkleri bu taleplerini dile getirmeye başladılar. Genel ve yerel yönetimler olarak bizlerde bu iradeye kayıtsız kalamayız. Bu nedenle, Kars belediye başkanı olarak, Kars'tan Ermenistan yönetimine çağrıda bulunuyorum. Geçmişte yapılan bu haksızlığı giderecek, bölgede huzura katkı sağlayacak adımı atınız. Batı Azerbaycanlıların topraklarına dönme taleplerine kayıtsız kalmayınız."

TADEF Başkanvekili Parviz Mammadzade ise 44 günlük savaştan sonra tüm Karabağ topraklarını işgalden kurtardıklarını bildirerek, "Biz Türkler olarak toprağımıza, şarkımıza, dansımıza bağlı milletiz. Biz birbirimize bağlı milletiz, bu bağları bizden koparmak öyle kolay değil." dedi.

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev de Azerbaycan'ın işgal altındaki toprakların 44 günlük savaş sonrasında geri aldığını hatırlattı.

Konuşmaların ardından TADEF Başkan Yardımcısı Settar Kaya, düzenlenen formu yönetti.

Kaynak: AA

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