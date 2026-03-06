Kars'ta Buz Sarkıtları Tehlikesi - Son Dakika
Kars'ta Buz Sarkıtları Tehlikesi

Kars\'ta Buz Sarkıtları Tehlikesi
06.03.2026 12:24
Kars'ta dondurucu soğuklar sonrası çatılarda 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

KARS'ta kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklarla birlikte, bina çatılarında boyu 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

Kars'ta, kar yağışının durmasıyla birlikte dondurucu soğuklar, çatılarda oluşan buz sarkıtları tehlikesini de beraberinde getirdi. Bina çatılarının uç kısımlarında biriken kar kütleleri her an düşme riski taşıyor. Kent merkezindeki pek çok binanın saçağında oluşan ve boyu yaklaşık 2 metreye ulaşan buz sarkıtları da yoldan geçenleri tedirgin ediyor. Özellikle işlek cadde ve sokaklarda yürüyen yayalar, yukarıdan gelebilecek tehlikelere karşı kaldırımların dış kısımlarını kullanmaya çalışıyor.

Çatısından sarkan buzların risk taşıdığını fark eden esnaf, dükkanının önündeki kaldırıma bir merdiven yerleştirdi. Merdivenin üzerine büyük harflerle 'Dikkat buz düşebilir' yazılı kağıt asan esnaf, yayaların saçak altından geçmesini engellemeye çalıştı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

12:04
