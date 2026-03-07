Kars\'ta Buz Sarkıtlarına Müdahale

KARS'ta etkili olan soğuk havanın ardından binaların çatılarında oluşan ve boyu 2 metreyi bulan dev buz sarkıtları, itfaiye ekipleri tarafından kırılıyor.

Kars'ta, kar yağışının durmasıyla birlikte dondurucu soğuklar, çatılarda oluşan buz sarkıtları tehlikesini de beraberinde getirdi. Binaların çatılarının uç kısımlarında biriken kar kütleleri ve her an düşme riski taşıyan buz sarkıtlarını kırmak için Kars Belediyesi itfaiye ekipleri çalışma yaptı. İtfaiyeciler, araçlarıyla saçaklardaki buzları kırdı. Çatılardan düşen buz sarkıtlarının neden olduğu maddi veya bedensel zararlardan, Türk Borçlar Kanunu'na göre öncelikle bina maliklerinin sorumlu olduğunu hatırlatan ekipler, apartman yönetimlerinin de ortak alan güvenliğinden sorumlu olduğu uyarısında bulundu.