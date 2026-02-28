Kars'ta Hamile Kadın için Zorlu Kurtarma - Son Dakika
Son Dakika Logo

Kars'ta Hamile Kadın için Zorlu Kurtarma

28.02.2026 11:40
Yolu kapanan köyde rahatsızlanan hamile Rüya Boz, 5 saatlik çabayla hastaneye ulaştırıldı.

KARS'ın Selim ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan hamile Rüya Boz, ekiplerin 5 saatlik çalışmasıyla hastaneye yetiştirildi.

Selim ilçesine bağlı Beyköy'de rahatsızlanan hamile Rüya Boz'un yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak ambulans, yoğun tipi nedeniyle kara saplandı. Bunun üzene bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi ekipleri, iş makinesi ile kara saplanan ambulansı halatla çekerek kurtardı. Daha sonra yolu açan ekipler, ambulansın köye ulaşmasını sağladı.

Sağlık ekipleri, Beyköy'de yaşayan Rüya Boz'a ilk müdahaleyi evinde yaptı. Ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışması sonucu Rüya Boz, hastaneye kaldırıldı.

Haber: Volkan KARABAĞ/ KARS,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Acil Durum, Güncel, Kars, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
