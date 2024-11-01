Kars'ta Hayvan Otlatma Kavgası: 1 Ölü

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Kars'ın Akyaka ilçesinde hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

İbiş köyünde A.G. ile T.A. arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

A.G'nin yanındaki silahla ateş ettiği T.A. ağır yaralandı.

İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan T.A, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. T.A'nın cenazesi otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.

A.G. ise Akyaka İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.