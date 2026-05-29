Kars\'ta Şiddetli Dolu Yaşamı Olumsuz Etkiledi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçeye 2 kilometre uzaklıktaki Soğuksu mevkisinde sağanağın ardından etkili olan dolu, çevreyi beyaza bürüdü.

Şiddetli dolu nedeniyle bazı araçlar yol kenarında durmak zorunda kaldı, bazıları ise kontrollü şekilde ilerledi.

Vatandaşlardan Türkü Doğa, AA muhabirine, havanın aniden soğuduğunu belirterek, "Sağanağın ardından bir anda dolu bastırdı, her yer bembeyaz oldu. Açıkçası neye uğradığımızı şaşırdık, umarım bu dolu bir yerlere zarar vermemiştir." dedi.