Kars'ta Silahlı Kavga Sonucu Ölüm: Zanlı Yurt Dışında Yakalandı

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Kars'taki silahlı kavgada bir kişinin ölümüne ilişkin aranan zanlı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden yurt dışına kaçmak isterken düzenlenen operasyonla tırda yakalandı.

Cumhuriyet Caddesi'nde 27 Temmuz'da, aralarında husumet bulunan E.B'yi (26) kavga sonucu silahla öldürdükten sonra olay yerinde kaçan M.B'nin (40) yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucu M.B'nin yurt dışına kaçmaya çalıştığı belirlendi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden İran'a tır ile kaçmaya çalışan cinayet zanlısı, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Kars Emniyet Müdürlüğüne getirilen M.B. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kars'ta, 27 Temmuz'da, Cumhuriyet Mahallesi'nde, aralarında husumet olan M.B, E.B'yi silahla yaralayarak olay yerinden kaçmış, Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.B. 28 Temmuz'da müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.