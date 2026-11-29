Kafkasya'da yaklaşık bir asır önce nesli tükenen Avrupa bizonunu bölgede yeniden yaşatmak amacıyla Türk ve Polonyalı üniversitelerin yürüttüğü ortak çalışma kapsamında, Kars'taki Kafkas Üniversitesine 14 Avrupa bizonu getirilecek.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Kafkasya'da son bizonun 1927'de vurulmasından yaklaşık 100 yıl sonra Avrupa bizonunun bölgede yeniden çoğaltılması için Türkiye ve Polonya'daki üniversiteler harekete geçti.

Kafkas Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve Polonya'daki Varşova Yaşam Bilimleri Üniversitesi işbirliğiyle Avrupa bizonunun korunması ve yeniden doğal yaşama kazandırılması için fizibilite çalışması başlatıldı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar ve beraberindeki 19 üniversite rektörü, mayıs ayında Polonya'ya gerçekleştirdiği ziyarette gündeme gelen işbirliği kapsamında Polonyalı bilim insanları Kafkas Üniversitesini ziyaret ederek, kampüste bizonlar için uygun alanı inceledi.

Projenin ilk aşamasında üniversiteye 14 Avrupa bizonu getirilmesi, hayvanların Kars'ın doğal koşullarına uyumlarının ve üreme süreçlerinin izlenmesi hedefleniyor.

Üniversite kampüsünde çoğaltılması hedeflenen bizonların ilerleyen aşamalarda Sarıkamış'taki ormanlık alanlara kazandırılması planlanıyor.

Türün yeniden çoğaltılması hedefleniyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, ilk aşamada 14 Avrupa bizonunun üniversiteye getirilmesinin taahhüt edildiğini belirterek, gerekli hazırlıkların ardından hayvanların kampüse nakledilmesi için çalıştıklarını kaydetti.

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yavuz Öztürkler, Kafkasya'da son bizonun 1927'de vurulduğunu belirterek, yaklaşık 100 yıl sonra bölgede türün yeniden çoğaltılması için önemli bir adım atıldığını ifade etti.

Avrupa bizonunun ekosistemde önemli bir role sahip olduğunu vurgulayan Öztürkler, türü Kars'ın doğal yaşam alanlarına kazandırmayı hedeflediklerini, Kars'ın Anadolu ile Kafkasya arasındaki tarihsel bağlantısının ve coğrafi konumunun projeyi özel kıldığı değerlendirmesinde bulundu.

Öztürkler, "Kars, bizonun ana vatanlarından biri olan Kafkasya hinterlandında bulunan, tarihsel ve coğrafi açıdan önemli bir coğrafya. Polonyalı bilim insanları buraya gelerek Kars'ın bu özelliğini yerinde değerlendirdi." ifadelerini kullandı.

"Bir yıl içerisinde Avrupa bizonu grubu burada olacak"

Varşova Yaşam Bilimleri Üniversitesinden Prof. Dr. Wanda Jadwiga Olech-Piasecka, Avrupa bizonunu korumaya yönelik çalışmaların yaklaşık 100 yıl önce 54 hayvanla başladığını ve günümüzde türün popülasyonunun 13 bini aştığını belirtti.

Olech-Piasecka, "Avrupa bizonunun ana vatanlarından birinin geçmişte Kafkasya olması nedeniyle, bu türü burada yaşatabileceğimizi ve buraya adapte edebileceğimizi düşünüyoruz. Bu nedenle burayı seçtik. Önümüzdeki bir yıl içerisinde Avrupa bizonu grubu burada olacak." bilgisini paylaştı.

Varşova Yaşam Bilimleri Üniversitesinden Prof. Dr. Daniel Klich de Avrupa bizonunun ekolojisi, korunması ve türü tehdit eden çevresel faktörler üzerine çalıştığını belirtti.

Bu tür projelerin Avrupa bizonu popülasyonunun gelişimi açısından önem taşıdığını kaydeden Klich, Kars'taki çalışmaların türün korunması ve popülasyonunun geliştirilmesi yönünde yeni bir adım olabileceğini kaydetti.