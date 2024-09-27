Karşıyaka Belediye Başkanı Ünsal, İmbatlı Mahallesi Sakinleriyle Buluştu

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(İZMİR)- "Vatandaş Buluşmaları" kapsamında İmbatlı Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Tüm talepleri tek tek değerlendirecek, beklentileri karşılamak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, her ay düzenli olarak gerçekleşen "Vatandaş Buluşmaları" kapsamında İmbatlı Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

İmbatlı Mahalle Merkezi'nde düzenlenen buluşmaya, Ünsal ile birlikte tüm başkan yardımcıları, CHP İlçe Başkanı Levent Güçlü ve İmbatlı Mahallesi Muhtarı Duran Tunçel de katıldı. Temizlikten altyapıya ve yeşil alanlara kadar pek çok konunun gündeme geldiği buluşmada, ihtiyaçlara yönelik çözüm önerileri değerlendirildi.

"Kentimizi birlikte yönetmeye devam edeceğiz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Göreve başladığımızdan bu yana tüm mahallelerimize en adil ve eşit şekilde hizmet götürmek için çaba harcıyoruz. Eksiklikleri tespit ederek, ihtiyaç olan konulara ağırlık veriyoruz. İmbatlı'da da kısmen az olan yeşil alanları ve halkımızın nefes alabileceği parkları arttırmaya çalışıyoruz. Bu anlayışla kısa süre içinde mahallemize yeni bir park kazandırdık ve bu konudaki çalışmalarımıza hız verdik. Temizlik ve ilaçlama yine öncelikli hizmetlerimiz arasında. Tüm bu çalışmalara halkımızdan gelen talepler ile yön veriyoruz. Vatandaş buluşmasındaki değerlendirmelerimiz de hepimiz için çok yararlı olacak. Önümüzde süreçte kentimizi birlikte yönetmeye devam edeceğiz" diye konuştu.