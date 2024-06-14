Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Bostanlı esnafıyla bir araya geldi - Son Dakika
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Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Bostanlı esnafıyla bir araya geldi

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Bostanlı esnafının taleplerini dinleyerek çözüm önerilerini değerlendirdi. Ünsal, amacın herkesin maksimum memnuniyete ulaştığı bir kent hayatı oluşturmak olduğunu belirtti.

14.06.2024 12:14
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(İZMİR)- Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, vatandaş ve muhtar buluşmalarının ardından esnafla da bir araya geldi. Bostanlı esnafının taleplerini ve çözüm önerilerini dinleyen Ünsal "Amacımız herkesin maksimum memnuniyete ulaştığı bir kent hayatı oluşturmak" dedi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Karşıyaka'yı birlikte yöneteceğiz" sloganıyla gerçekleştirdiği buluşmalara devam ediyor. Daha önce vatandaş buluşması yapan, muhtarlarla bir araya gelen Ünsal, mahalle bazlı esnaf buluşmasının da ilkini gerçekleştirdi. Bostanlı Esnaf Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin yanı sıra, Bostanlı'da faaliyet gösteren esnafların katıldığı toplantıda, Başkan Ünsal'a belediye bürokratları eşlik etti.

"Kurallar herkes için eşit işletilmeli"

Esnafın taleplerini ve çözüm önerilerini dikkatle dinleyen Ünsal, "Şehir yaşantısının bazı kuralları var. Bu kuralları herkes için eşit şekilde işletmeliyiz. Amacımız herkesin maksimum memnuniyete ulaştığı bir kent hayatı oluşturmak. Bunun için öncelikle temizlik işlerinde düzenlemeye gittik. Artık herkes istediği saatte çöpünü atamayacak. Belirli saatler dahilinde çöp çıkarılacak. Aynı zamanda çöplerin uygun şartlarda konteynerlerin içine atılması önemli. Bunun duyurularını arkadaşlarımız yapıyorlar. Kurallara uymayanlar hakkında da bazı yaptırımlar uygulanacak. Esnafımız kendi bulundukları bölgeyi güzelleştiriyorlar. Bu noktada daha fazla destek bekliyoruz" diye konuştu.

"Birlikte yönetmeye kararlıyız"

Toplantıda iletilen tüm isteklerin çok değerli olduğunu söyleyen Başkan Yıldız Ünsal, "İlettiğiniz her konuyu not ettik. Çalışma arkadaşlarımla bunun üzerinde mesai harcayacağız. Ben söz verdiğimde yapmak zorundayım. Bu nedenle çalışmalar sonucunda bize en uygun çözümü bulacağız. Esnaf toplantılarını çok önemsiyoruz. Karşıyakamızı hep birlikte yönetmeye kararlıyız" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Bostanlı esnafıyla bir araya geldi - Son Dakika

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