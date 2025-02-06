Karşıyaka Belediyesi Afet Eğitim Merkezi'ni Yenileyerek Eğitime Devam Ediyor - Son Dakika
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Karşıyaka Belediyesi Afet Eğitim Merkezi'ni Yenileyerek Eğitime Devam Ediyor

Karşıyaka Belediyesi, yenilenen Afet Eğitim Merkezi ile 5 ayda 3 bin 220 öğrenci ve vatandaşa afet bilinci eğitimi vererek, doğal afetlere karşı hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.

06.02.2025 16:50  Güncelleme: 18:41
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(İZMİR) - Afet Eğitim Merkezi'ni yenileyerek tekrar hizmete açan Karşıyaka Belediyesi, 5 ayda 3 bin 220 öğrenci ve vatandaşa temel afet bilinci eğitimi verdi. 6 Şubat depremlerinde yaşanan acıların tekrarlanmaması için çalıştıklarını söyleyen Başkan Yıldız Ünsal, "Bu bilinçle, Karşıyakamızda afet farkındalığını artırıyor, hazırlıklarımızı eksiksiz şekilde sürdürüyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, uzun zamandır atıl durumda olan 'Afet Eğitim Merkezi'ni baştan sona yenileyerek geçtiğimiz aylarda tekrar hizmete açarak, afet bilinci eğitimi verilen öğrenci ve vatandaşların sayısı 3 bin 220'ye ulaştı. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Acısını halen yüreklerimizde taşıdığımız 6 Şubat depremleri, ülke olarak afetlere hazırlıklı olmamız gerektiğini çok vahim bir şekilde gösterdi. Geçmiş afetlerde yaşanan acıların gelecekte tekrarlanmaması için Karşıyakamızda pek çok çalışma yürütüyoruz. Göreve geldikten sonra bu konuda attığımız ilk adım, Afet Eğitim Merkezimizi yenilemek ve tekrar hizmete açmak oldu. Burada çocuklara afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili eğitimler veriyoruz. Simülasyonlar, uygulamalı tatbikatlar ve görsel materyallerle desteklenen eğitim programları ile etkin öğrenmeyi hedefliyoruz. Bu eğitimi almayan çocuk kalmayıncaya dek eğitimlerimi sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızı bilinçlendirmek için de tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Unutmamalıyız ki, en büyük dayanışma kriz anında değil, kriz gelmeden önce kurulur. Dayanıklı bir kent, yalnızca binalarla değil, birbirine güvenen, afetlere karşı bilinçli ve örgütlü bir toplumla mümkündür. Karşıyaka'da bu bilinci büyütmek, dayanışmayı güçlendirmek ve geleceğimizi güvence altına almak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Aktif Bornova fay hattının üzerinde bulunan ve birçok dere ile sel yatağı barındıran Karşıyaka'da, afet risklerine karşı halkı bilinçlendirmeyi amaçlayan eğitimler, 25 kişilik gruplara 70 dakikat olarak düzenleniyor. Örnekköy Şantiye Tesisleri'ndeki Afet Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen 70 dakikalık program; Simülasyon Tırı, Enkaz Koridoru, Sel ve Heyelan Simülasyonu, Fay Kırığı Simülasyonu, Bina Sallantı Simülasyonu, Zemin Sıvılaşma Simülasyonu, Tsunami Simülasyonu, Yangın Söndürme Simülasyonu, Duman Kaçış Koridoru Simülasyonu, İlk Yardım Uygulama İstasyonu ve Arama Kurtarma Aracı İstasyonu'nu kapsıyor. Eğitim programına katılmak isteyen okullar, Karşıyaka Belediyesi'ne resmi yazı sunarak kayıt yaptırabiliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karşıyaka Belediyesi Afet Eğitim Merkezi'ni Yenileyerek Eğitime Devam Ediyor - Son Dakika

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