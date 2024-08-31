Karşıyaka Belediyesi İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Deprem Eğitim Simülatörü İle Yer Alacak - Son Dakika
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Karşıyaka Belediyesi İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Deprem Eğitim Simülatörü İle Yer Alacak

Karşıyaka Belediyesi, İzmir Enternasyonal Fuarı'na 'Deprem Eğitim Simülatörü' ile katılarak ziyaretçilere afet bilinci aşılayacak. Fuar boyunca deprem öncesinde, deprem anında ve deprem sonrasında uygulanması gereken hareket tarzları hakkında eğitimler gerçekleştirilecek.

31.08.2024 13:10
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(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi, 93'üncü kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı'na 'Deprem Eğitim Simülatörü' ile katıldı. İzmir'deki ilçe belediyeleri arasında tek olan simülatör ile fuar boyunca ziyaretçilere afet bilinci aşılanacak. Deprem öncesinde, deprem anında ve deprem sonrasında uygulanması gereken hareket tarzları hakkında eğitimler gerçekleştirilecek.

"Herkesi bekliyoruz"

İEF'nin 93. açılış coşkusuna ortak olan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "İzmir'in asırlık çınarı İzmir Enternasyonal Fuarı'na 93'üncü kez 'merhaba' demenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ticari, kültürel ve sosyal yaşama zenginlik katan fuarımızın hayırlı olmasını diliyor, afetlere karşı farkındalık yaratmak adına halkımıza hizmet veren deprem simülatörümüze herkesi bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karşıyaka Belediyesi İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Deprem Eğitim Simülatörü İle Yer Alacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karşıyaka Belediyesi İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Deprem Eğitim Simülatörü İle Yer Alacak - Son Dakika
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