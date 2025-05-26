Karşıyaka Belediyesi'nden Personel Pikniği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karşıyaka Belediyesi'nden Personel Pikniği

26.05.2025 12:58  Güncelleme: 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka Belediyesi, Yamanlar'da düzenlediği piknikte yüzlerce çalışanı ve ailelerini bir araya getirdi. Başkan Yıldız Ünsal, etkinlikte çalışanlara özverili çalışmaları için teşekkür etti ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi tarafından Yamanlar'da düzenlenen personel pikniği, yüzlerce emekçiyi ve ailelerini bir araya getirdi. Mesai arkadaşları ile keyifli bir gün geçiren Başkan Yıldız Ünsal "Bu buluşmayla, personelimize özverili çalışmaları için teşekkür etmek istedik. Her geçen gün büyüyen dayanışmamızla, Karşıyaka için en güzel hizmetleri üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, kurum çalışanları için Yamanlar Piknik Alanı'nda dayanışma buluşması düzenledi. Birlik ve beraberlik ruhuyla gerçekleştirilen buluşmaya; Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ve eşi Altan Ünsal, CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Levent Güçlü, bürokratlar, yüzlerce personel ve aileleri katıldı. Yakılan mangallar eşliğinde piknik yapan emekçiler doğanın keyfini çıkardı, yorgunluk attı. Hep birlikte oyunlar oynayıp sohbet ederek eğlenceli saatler geçiren katılımcılar, eğlenceli anılarını hatıra fotoğrafları ile ölümsüzleştirdi.

"Biz büyük bir aileyiz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Bir kez daha gördük ki biz sadece mesai arkadaşları değil, aynı zamanda çok büyük ve çok güzel bir aileyiz. Bugün de dayanışmamızı güçlendirmek, biraz nefes almak ve hep birlikte güzel anılar biriktirmek için buradayız. Çocuklarımız oynasın, dostluklar pekişsin, yüzler gülsün istedik. Başarabildiysek, sizleri yoğun iş ve hayat temposunun biraz olsun dışına çıkarabildiysek ne mutlu bize. Karşıyakamıza özveriyle hizmet eden çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum, her birinizin emeği çok kıymetli. Yaptığınız her işin bir değeri var ve bu değer sadece bugün değil, gelecekte de bu kente yön verecek. Birlikte daha nice güzel işlere ve daha nice keyifli buluşmalara imza atmayı diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Karşıyaka, Belediye, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karşıyaka Belediyesi'nden Personel Pikniği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polonya’dan Türkiye’ye uzanan husumet Dükkanlara kurşun yağdırdı Polonya'dan Türkiye'ye uzanan husumet! Dükkanlara kurşun yağdırdı
Sinan Engin, Galatasaray’ın yeni transferini açıkladı Sinan Engin, Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı
Uzman çavuş, babasına kurşun yağdırdı Uzman çavuş, babasına kurşun yağdırdı
Galatasaraylı taraftar, şampiyonluğu aslanlarıyla kutladı Aslanlara verdiği isim dikkat çekti Galatasaraylı taraftar, şampiyonluğu aslanlarıyla kutladı! Aslanlara verdiği isim dikkat çekti
Yaşlı adamın cesedini kulaklarını kesip evinin önüne attılar Yaşlı adamın cesedini kulaklarını kesip evinin önüne attılar
Başına 1 milyon dolar ödül konulan kartel üyesi öldürüldü Başına 1 milyon dolar ödül konulan kartel üyesi öldürüldü
Romulo’ya sürpriz talip Fenerbahçe’ye elenen takım onu istiyor Romulo'ya sürpriz talip! Fenerbahçe'ye elenen takım onu istiyor
Galatasaray’da kutlamalar öncesi açıklandı: Vedalarımız var Galatasaray'da kutlamalar öncesi açıklandı: Vedalarımız var
Galatasaray’dan Fenerbahçe ve Ali Koç’a göndermeli tişört Galatasaray'dan Fenerbahçe ve Ali Koç'a göndermeli tişört
Eşinin iş yeri adresini dahi bilmeyen koca, boşanma davasında kusurlu sayıldı Eşinin iş yeri adresini dahi bilmeyen koca, boşanma davasında kusurlu sayıldı
İzmir’de zeytinlik alanda yangın Kontrol altına alındı İzmir'de zeytinlik alanda yangın! Kontrol altına alındı

12:56
ABD’de her hafta 300’den fazla kişi korona nedeniyle hayatını kaybediyor
ABD'de her hafta 300'den fazla kişi korona nedeniyle hayatını kaybediyor
10:36
Eşi Brigitte, Macron’u kameraların önünde tokatladı
Eşi Brigitte, Macron'u kameraların önünde tokatladı
10:29
Künefe zincirine FETÖ operasyonu 33 şüpheli gözaltına alındı
Künefe zincirine FETÖ operasyonu! 33 şüpheli gözaltına alındı
10:07
Terme’de skandal görüntüler Festival alanı Las Vegas’ı aratmadı
Terme'de skandal görüntüler! Festival alanı Las Vegas'ı aratmadı
20:12
Çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp başında bekledi
Çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp başında bekledi
19:43
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten Osimhen açıklaması
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması
19:24
Erzurum’dan korkutan heyelan Zemin 12 metre yer değiştirdi
Erzurum'dan korkutan heyelan! Zemin 12 metre yer değiştirdi
19:05
Bakan Uraloğlu duyurdu: Türksat 6A ile ilk uydu ihracatı gerçekleşti
Bakan Uraloğlu duyurdu: Türksat 6A ile ilk uydu ihracatı gerçekleşti
18:53
Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı
Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı
18:29
Lüks kayak merkezinde 5 ceset bulundu
Lüks kayak merkezinde 5 ceset bulundu
18:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Pakistan Başbakanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Pakistan Başbakanı ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2025 13:55:11. #7.13#
SON DAKİKA: Karşıyaka Belediyesi'nden Personel Pikniği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.