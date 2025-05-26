Karşıyaka Belediyesi'nden Personel Pikniği

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi tarafından Yamanlar'da düzenlenen personel pikniği, yüzlerce emekçiyi ve ailelerini bir araya getirdi. Mesai arkadaşları ile keyifli bir gün geçiren Başkan Yıldız Ünsal "Bu buluşmayla, personelimize özverili çalışmaları için teşekkür etmek istedik. Her geçen gün büyüyen dayanışmamızla, Karşıyaka için en güzel hizmetleri üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, kurum çalışanları için Yamanlar Piknik Alanı'nda dayanışma buluşması düzenledi. Birlik ve beraberlik ruhuyla gerçekleştirilen buluşmaya; Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ve eşi Altan Ünsal, CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Levent Güçlü, bürokratlar, yüzlerce personel ve aileleri katıldı. Yakılan mangallar eşliğinde piknik yapan emekçiler doğanın keyfini çıkardı, yorgunluk attı. Hep birlikte oyunlar oynayıp sohbet ederek eğlenceli saatler geçiren katılımcılar, eğlenceli anılarını hatıra fotoğrafları ile ölümsüzleştirdi.

"Biz büyük bir aileyiz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Bir kez daha gördük ki biz sadece mesai arkadaşları değil, aynı zamanda çok büyük ve çok güzel bir aileyiz. Bugün de dayanışmamızı güçlendirmek, biraz nefes almak ve hep birlikte güzel anılar biriktirmek için buradayız. Çocuklarımız oynasın, dostluklar pekişsin, yüzler gülsün istedik. Başarabildiysek, sizleri yoğun iş ve hayat temposunun biraz olsun dışına çıkarabildiysek ne mutlu bize. Karşıyakamıza özveriyle hizmet eden çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum, her birinizin emeği çok kıymetli. Yaptığınız her işin bir değeri var ve bu değer sadece bugün değil, gelecekte de bu kente yön verecek. Birlikte daha nice güzel işlere ve daha nice keyifli buluşmalara imza atmayı diliyorum" diye konuştu.