Karşıyaka Belediyesi Sinek ve Haşerelere Karşı Mücadelesini Sürdürüyor - Son Dakika
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Karşıyaka Belediyesi Sinek ve Haşerelere Karşı Mücadelesini Sürdürüyor

Karşıyaka Belediyesi, mevsimsel şartlar nedeniyle artış gösteren sinek, böcek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, vatandaşlardan destek beklediklerini belirtti.

15.08.2024 12:49
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(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi mevsimsel şartlar nedeniyle artış gösteren sinek, böcek ve haşerelere karşı mücadelesine devam ediyor. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Mücadelemize yurttaşlarımızdan da destek bekliyoruz. Gösterilecek küçük hassasiyetlerle bu işin üstesinden hep birlikte gelebiliriz" dedi.

Mevsim normallerinin çok üzerinde seyreden sıcaklık nedeniyle sayılarında artış görülen sinek ve haşerelere karşı mücadelesine devam eden Karşıyaka Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliğiyle ilçenin tamamında ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Koordineli şekilde çalışan ekipler Karşıyaka'da daha önceden belirlenen ve düzenli olarak takip edilen 520 noktada ilaçlama çalışmalarını yürütüyor. Bahçelerde su biriktirilen ağzı açık kaplar, saksı altlıkları, eski otomobil lastikleri, can dostlar için bırakılan ve sık sık yenilenmeyen su kapları, sokağa bırakılan yemek artıkları, temizliği düzenli yapılmayan su depoları gibi üremeye zemin oluşturacak alanlar hakkında vatandaşlar sürekli bilgilendiriliyor.

Biyolojik ilaçlar kullanılıyor

Biyolojik kökenli ilaçlar ile üreme noktalarına yönelik gerçekleştirilen uygulama ile ekolojiye verilecek olası zararların önüne geçiliyor. Özellikle hastalık taşıyıcısı olan sivrisinek, karasinek, pire, kene, hamam böceği ve farelerin hedeflendiği uygulamada dereler, yağmur suyu ızgaraları ve rögar kapakları sıklıkla ilaçlanırken, dönem dönem yeşil alanlarda görülen uçkun mücadelesi kapsamında da belirli aralıklarla park ve yeşil alanlarda ilaçlama gerçekleştiriliyor.

"Destek bekliyoruz"

İlaçlama çalışmalarının bilimsel yöntemlerle gerçekleştirildiğini belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Karşıyaka'da daha sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmak için çalışıyoruz. Özellikle hastalık taşıyıcısı olan zararlılara karşı üreme alanlarını hedef alan ilaçlama uygulamaları yapıyoruz. Uzman ekiplerimizin yaptığı bu uygulama ile sadece gerçek hedefi ilaçlıyor, başka canlıların etkilenme ihtimalini neredeyse sıfıra indiriyoruz. Çalışmalarımızı İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin iş birliğinde yürütüyoruz. Bu konuda yurttaşlarımızdan da destek istiyor; balkon, bahçe ve depo gibi alanlarda su birikmesini engelleyecek, durgun su oluşumunu önleyecek şekilde düzenlemeler yaparak mücadelemize katkı sunmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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