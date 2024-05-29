Karşıyaka Belediyesi Vatandaş Buluşmaları İkincisini Gerçekleştirdi

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(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, katılımcı yönetim anlayışıyla hayata geçirdiği "Vatandaş Buluşmaları"nın ikincisini, Şemikler Mahallesi'ndeki Ahmet Piriştina Balkan Kültür Merkezi'nde düzenledi. Başkan Yıldız Ünsal, bürokratları ile katıldığı buluşmada, "5 yıl boyunca kentimizi birlikte yönetmeye devam edeceğiz. Çok daha etkin belediyeciliğin olduğu bir dönem göreceksiniz" dedi.

Başkan Ünsal, her ay düzenli olarak gerçekleşen "Vatandaş Buluşmaları" kapsamında Şemikler, Fikri Altay ve Demirköprü Mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Ahmet Piriştina Balkan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen buluşmaya yüzlerce vatandaş katıldı. Talep ve öneriler alındı, çözüm önerileri konuşuldu.

Tek tek söz alan mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyen Başkan Ünsal, ekibiyle tüm talepleri değerlendireceklerini ve bu doğrultuda hizmet ve projelerine yön vereceklerini söyledi. Özellikle Şemikler Çarşısı konusunda çalışma yapmak istediklerini dile getiren Ünsal, "Şemikler Çarşısı daha hareketli ve modern olmalı. Sizinle bu konuda ortak çalışalım. Birlikte bunu başarabiliriz" diye konuştu.

Temel hizmetlerinden biri olan temizlik konusuna büyük önem verdiklerini de belirten Ünsal, toplumsal farkındalığı güçlendirmek için başlattıkları "Hedef Tertemiz Karşıyaka" kampanyasına destek istedi. Çöplerle ilgili büyük bir mücadele verdiklerini aktaran Ünsal, şöyle devam etti:

"Gezdiğimiz yerlerdeki farklılığı görebiliyoruz ama bir tek çöp toplama ile bitmiyor bu iş. Genel anlamda bir duyarlılık olsa da ne yazık ki gerekli hassasiyeti göstermeyen vatandaşlarımız da var. Çöpler konteynere değil yerlere atılıyor. Sokak hayvanlarını beslemek için sokaklara yemek artıkları bırakılıyor. Başlattığımız kampanya ile bu ciddi sorunların önüne geçmeyi hedefliyoruz. Şehirde yaşam kuralları ile ilgili sürekli duyurular yapacağız. Karşıyaka, kent bilinci yüksek insanların yaşadığı bir ilçe. Artık herkes çöpünü istediği saatte çıkaramayacak. Bir çalışma yapıyoruz. Mahallelerimize saatler bildirilecek. Çöpler bu belirli saatlerde çıkarılacak ve toplanacak."

Parklarda bulunan spor alanlarının geç saatlerde kullanımı nedeniyle çevreye rahatsızlık verildiğinin söylenmesi üzerine Ünsal, şunları dile getirdi:

"Bu alanlar gençlerimizin ve herkesin yararlanması için, sosyal belediyecilik anlamında iyi şeyler. O nedenle ben insanlarımızın buralarda spor yapmasını destekliyorum. Gençlerimiz AVM'lerde elinde telefonla vakit geçirmesin de oralarda spor yapsınlar. Ama düzeni bozan davranışlarla ilgili dikkatli olmak lazım. Parklar insanların medeni şekilde bir araya gelmesi için güzel bir alan. Belediye olarak hizmet ve projelerimizi en etkin şekilde sürdürmek için önemli bir kadro yapılanması içindeyiz. Liyakat esaslı ve mesleğe göre görevlendirme yapıldı. Çok daha etkin belediyeciliğin olduğu bir dönem göreceksiniz."