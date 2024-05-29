Karşıyaka Belediyesi Vatandaş Buluşmaları İkincisini Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karşıyaka Belediyesi Vatandaş Buluşmaları İkincisini Gerçekleştirdi

Karşıyaka Belediyesi, Şemikler Mahallesi'nde düzenlediği Vatandaş Buluşmaları etkinliğinde vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

29.05.2024 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, katılımcı yönetim anlayışıyla hayata geçirdiği "Vatandaş Buluşmaları"nın ikincisini, Şemikler Mahallesi'ndeki Ahmet Piriştina Balkan Kültür Merkezi'nde düzenledi. Başkan Yıldız Ünsal, bürokratları ile katıldığı buluşmada, "5 yıl boyunca kentimizi birlikte yönetmeye devam edeceğiz. Çok daha etkin belediyeciliğin olduğu bir dönem göreceksiniz" dedi.

Başkan Ünsal, her ay düzenli olarak gerçekleşen "Vatandaş Buluşmaları" kapsamında Şemikler, Fikri Altay ve Demirköprü Mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Ahmet Piriştina Balkan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen buluşmaya yüzlerce vatandaş katıldı. Talep ve öneriler alındı, çözüm önerileri konuşuldu.

Tek tek söz alan mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyen Başkan Ünsal, ekibiyle tüm talepleri değerlendireceklerini ve bu doğrultuda hizmet ve projelerine yön vereceklerini söyledi. Özellikle Şemikler Çarşısı konusunda çalışma yapmak istediklerini dile getiren Ünsal, "Şemikler Çarşısı daha hareketli ve modern olmalı. Sizinle bu konuda ortak çalışalım. Birlikte bunu başarabiliriz" diye konuştu.

Temel hizmetlerinden biri olan temizlik konusuna büyük önem verdiklerini de belirten Ünsal, toplumsal farkındalığı güçlendirmek için başlattıkları "Hedef Tertemiz Karşıyaka" kampanyasına destek istedi. Çöplerle ilgili büyük bir mücadele verdiklerini aktaran Ünsal, şöyle devam etti:

"Gezdiğimiz yerlerdeki farklılığı görebiliyoruz ama bir tek çöp toplama ile bitmiyor bu iş. Genel anlamda bir duyarlılık olsa da ne yazık ki gerekli hassasiyeti göstermeyen vatandaşlarımız da var. Çöpler konteynere değil yerlere atılıyor. Sokak hayvanlarını beslemek için sokaklara yemek artıkları bırakılıyor. Başlattığımız kampanya ile bu ciddi sorunların önüne geçmeyi hedefliyoruz. Şehirde yaşam kuralları ile ilgili sürekli duyurular yapacağız. Karşıyaka, kent bilinci yüksek insanların yaşadığı bir ilçe. Artık herkes çöpünü istediği saatte çıkaramayacak. Bir çalışma yapıyoruz. Mahallelerimize saatler bildirilecek. Çöpler bu belirli saatlerde çıkarılacak ve toplanacak."

Parklarda bulunan spor alanlarının geç saatlerde kullanımı nedeniyle çevreye rahatsızlık verildiğinin söylenmesi üzerine Ünsal, şunları dile getirdi:

"Bu alanlar gençlerimizin ve herkesin yararlanması için, sosyal belediyecilik anlamında iyi şeyler. O nedenle ben insanlarımızın buralarda spor yapmasını destekliyorum. Gençlerimiz AVM'lerde elinde telefonla vakit geçirmesin de oralarda spor yapsınlar. Ama düzeni bozan davranışlarla ilgili dikkatli olmak lazım. Parklar insanların medeni şekilde bir araya gelmesi için güzel bir alan. Belediye olarak hizmet ve projelerimizi en etkin şekilde sürdürmek için önemli bir kadro yapılanması içindeyiz. Liyakat esaslı ve mesleğe göre görevlendirme yapıldı. Çok daha etkin belediyeciliğin olduğu bir dönem göreceksiniz."

Kaynak: ANKA

Karşıyaka, Yerel Haberler, Belediye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karşıyaka Belediyesi Vatandaş Buluşmaları İkincisini Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:31 Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş
13:10 Erdoğan: Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz, bunu başarabilirsek sonraki adıma gerek kalmayacak Erdoğan: Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz, bunu başarabilirsek sonraki adıma gerek kalmayacak
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başı kopan bebek üzerinden İsrail’e yaylım ateşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başı kopan bebek üzerinden İsrail'e yaylım ateşi
11:49 AK Parti’yi karıştıran ikramiye iddiası “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne götürmeye yüzüm yok“ AK Parti'yi karıştıran ikramiye iddiası! "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne götürmeye yüzüm yok"
10:35 Gülüç Belediye Başkanı cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı Gülüç Belediye Başkanı cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı
13:51 Patronlar döviz kuruna isyan etti: Biz de mi fabrikaları kapatıp gidelim Patronlar döviz kuruna isyan etti: Biz de mi fabrikaları kapatıp gidelim?
13:11 Beşiktaş mı Fener mi Jose Mourinho tercihini yaptı Beşiktaş mı Fener mi? Jose Mourinho tercihini yaptı
12:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na çağrı: Çıkıp her şeyi açık açık itiraf etsin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Çıkıp her şeyi açık açık itiraf etsin
12:16 Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis’te Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis'te
11:50 Okan Buruk hepsinin biletini kesti Galatasaray’da takımın yarısı gidici Okan Buruk hepsinin biletini kesti! Galatasaray'da takımın yarısı gidici
11:46 Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor
11:37 Deniz Akkaya’dan ağızları açık bırakan sözler: Teyzem, kızımı iki kez boğmaya çalıştı Deniz Akkaya'dan ağızları açık bırakan sözler: Teyzem, kızımı iki kez boğmaya çalıştı
11:22 Bahar nezlesi şikayetiyle gittiği hastanede can verdi 7 yaşındaki Yüsra’nın ölümünde ihmal iddiası Bahar nezlesi şikayetiyle gittiği hastanede can verdi! 7 yaşındaki Yüsra'nın ölümünde ihmal iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 14:36:28. #1.12#
SON DAKİKA: Karşıyaka Belediyesi Vatandaş Buluşmaları İkincisini Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement