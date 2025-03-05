Karşıyaka'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinlikleri Düzenleniyor - Son Dakika
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Karşıyaka'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinlikleri Düzenleniyor

Karşıyaka Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla 6-9 Mart tarihlerinde çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Kadın Korteji, El Emeği Pazarı ve söyleşi gibi programlarla kadınların gücü ve mücadelesi ön plana çıkacak.

05.03.2025 16:46
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(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi'nce, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle 6-9 Mart'ta, Kadın Korteji, El Emeği Pazarı ve söyleşi gibi etkinlikler düzenlenecek. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Sesimizi daha güçlü şekilde yükseltmek ve dayanışmamızı büyütmek için tüm Karşıyakalıları etkinliklerimize bekliyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir etkinlik programı hazırladı. 4 gün sürecek program; yarın (6 Mart Perşembe) saat 14.00'te Çarşı Kültür Merkezi'nde sahnelenecek Notaları Kalbiyle Yazan Kadınlar isimli müzikli oyunla başlayacak. TRT'den emekli spiker Arife Soydemir'in sunumuyla gerçekleşecek etkinlikte, Türk müziğine katkı sunan kadın sanatçılar anılacak. Aynı gün, Karşıyaka Belediyesi'nin bağlama kursunda eğitim alan kadın sanatçılar tarafından verilecek Kadın Bağlamacılar konseri ise saat 16.00'da Çarşı Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak.

Etkinlikler şu şekilde:

7 Mart Cuma günü düzenlenecek kadın kortej için saat 12.00'da Karşıyaka Belediyesi Ana Hizmet binası önünde toplanılacak.

Belediye önünde sembolik bir "8 Mart Ağacı" oluşturularak, kadın mücadelesinde öncü isimlerin sözlerinin yazılı olduğu mor kurdeleler dallara bağlanacak. Ardından kadın dernekleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla kortej başlayacak. Kortejin Hergele Meydanı'nda son bulmasının ardından kadın zeybek ekibi sahne alacak ve sonrasında bir bildiri okunacak.

7-9 Mart tarihleri arasında Zühtü Işıl Meydanı'nda Kadın El Emeği Pazarı kurulacak. Karşıyakalı kadınların başvuruları arasından seçilen 75 üretici, el emeği ürünlerini sergileme ve satışa sunma fırsatı yakalayacak. 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek Kadın El Emeği Pazarı kapsamında üç gün boyunca çeşitli etkinlikler de yapılacak. 8 Mart Cumartesi günü ise saat 11.30'da Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda tören düzenlenecek. Saat 14.00'te de Çarşı Kültür Merkezi'nde Gölge Feminizm: Dünden Bugüne Kadına Bakış konulu söyleşi yapılacak.

"8 Mart bir kutlama değil, mücadele günüdür"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "8 Mart bir kutlama değil, mücadele günüdür. Karşıyaka Belediyesi olarak, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadın mücadelesine güç katmak ve dayanışmamızı büyütmek için dopdolu bir program hazırladık. Tiyatrodan müziğe, kortej yürüyüşünden el emeği pazarına kadar pek çok etkinlikle kadınların gücünü, emeğini ve mücadelesini hep birlikte selamlayacağız. Tüm Karşıyakalıları etkinliklerimize davet ediyorum. Gelin, kadınların gücünü ve emeğini hep birlikte görünür kılalım" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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