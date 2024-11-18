Karşıyaka'da 'Çıkmaz Sokak' Oyunu İlk Gösterimini Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Karşıyaka'da 'Çıkmaz Sokak' Oyunu İlk Gösterimini Gerçekleştirdi

Karşıyaka\'da \'Çıkmaz Sokak\' Oyunu İlk Gösterimini Gerçekleştirdi

Karşıyaka Belediye Tiyatrosu, yazarı Tuncer Cücenoğlu'nun 80. yaşına ithaf edilen '+Çıkmaz Sokak+' adlı yetişkin oyununun prömiyerini Ziya Gökalp Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, tiyatronun sanatı desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

18.11.2024 13:14  Güncelleme: 13:20
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(İZMİR)- Karşıyaka Belediye Tiyatrosu, 2024-2025 sezonu için hazırladığı "Çıkmaz Sokak" adlı yetişkin oyununun ilk gösterimini gerçekleştirdi. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Oyuncularımızı başarılarından dolayı kutluyor, emekleri için teşekkür ediyorum. Karşıyaka'mızda sanatı ve sanatçıyı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Karşıyaka Belediye Tiyatrosu, bu yıl yeni bir oyunu daha sahneye taşıdı. "Çıkmaz Sokak" adlı yetişkin oyununun prömiyeri, Ziya Gökalp Kültür Merkezi'nde yapıldı. Belediye Tiyatrosu'nun oyuncuları tarafından sergilenen; ses, ışık, kostüm ve dekor tasarımı da Karşıyaka Belediyesi ekipleri tarafından yapılan oyun, büyük ilgiyle izlendi. Oyun yazarı Tuncer Cücenoğlu'nun 80'inci yaşına ithaf edilen Çıkmaz Sokak, her cumartesi Ziya Gökalp Kültür Merkezi'nde tiyatroseverler ile buluşmaya devam edecek.

Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Belediye Tiyatromuz bu sezon hem çocuklarımız hem de yetişkin vatandaşlarımız için birbirinden nitelikli oyunları sahneye taşıyor. Yeni oyunumuz Çıkmaz Sokak da yalnızca tiyatro dünyamıza değerli bir katkı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda Tuncer Cücenoğlu gibi ustanın ismini yeni nesillere taşımamıza da vesile oluyor. Tiyatrocularımıza ve emek veren herkese teşekkür ediyor, tüm vatandaşlarımızı oyunlarımıza bekliyoruz. Karşıyaka'mızda her alanda sanatı ve sanatçıyı desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karşıyaka'da 'Çıkmaz Sokak' Oyunu İlk Gösterimini Gerçekleştirdi - Son Dakika

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