Karşıyaka'da Kadın Danışma Merkezi Açıldı

Güncel

(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi; ailevi, ekonomik ya da hukuki sorunlar yaşayan kadınların çözüm arayışlarına destek olmak üzere "Kadın Danışma Merkezi" kurdu. Cumhuriyet aydını Muazzez İlmiye Çığ'ın adını taşıyan merkez, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde hizmete açıldı. Başkan Yıldız Ünsal "Bu merkezle kadına yönelik desteklerimizi bir aşama daha ileriye taşıyoruz. El ele verip dayanışmamızı büyütecek, yaşamın tüm zorluklarını birlikte aşacağız" dedi.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmek ve kadın dayanışmasını büyütmek için önemli bir projeyi daha hayata geçiren Karşıyaka Belediyesi, Bostanlı Güzel Sanatlar Parkı içinde "Kadın Danışma Merkezi" kurdu. Geçtiğimiz günlerde hayata veda eden, Türkiye'nin ilk sümeroloğu, tarihçi ve yazar Muazzez İlmiye Çığ'ın adını taşıyan merkezin açılışı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde gerçekleştirildi. Karşıyaka Belediye Bandosu'nun marşlarla eşlik ettiği törende, 'yaşama hakkına' dikkat çekildi, her türlü şiddete karşı ortak mücadele çağrısı yapılırken dayanışma mesajları da verildi.

"Kadın dostu belediyecilik anlayışını benimsiyoruz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, şunları söyledi:

"Şiddet sadece fiziksel değildir; maalesef kadınlar, duygusal, ekonomik ve sosyal olarak da erkek şiddetine maruz kalıyor. Giderek derinleşen bu soruna karşı, kadınların her anlamda güçlenmesi ve ihtiyaç duydukları desteklere kolayca erişmeleri gerekiyor. Biz Karşıyaka Belediyesi olarak bu anlamda kadın dostu belediyecilik anlayışını benimsiyoruz. ve bugün, kadına yönelik desteklerimizi Kadın Danışma Merkezi ile bir aşama daha ileriye taşıyoruz. Burada iki sosyal hizmet uzmanımız görev yapacak ve kadınlar ile ihtiyaç duydukları her konuda ön görüşmeler yapıp gerekli yönlendirmeleri sağlayacaklar. Karşıyaka Belediyesi'nin kadınlara armağan ettiği bu merkez, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Cumhuriyet Çınarımız Muazzez İlmiye Çığ'ın adını da sonsuza kadar yaşatacak. Merkezimizin ilçemize, kadınlara hayırlı olmasını diliyorum."

Açılışa, Türkiye Kadın Belediye Başkanları Platformu Başkanı Nurgül Uçar, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berrin Lorasdağı, CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Levent Güçlü, CHP Karşıyaka İlçe Kadın Kolları Başkanı Safigül Çalışkanelli, Karşıyaka Kent Konseyi Başkanı Dilek Karcı, geçmiş dönemlerde İzmir'in çeşitli ilçelerinde görev yapmış kadın belediye başkanları, meclis üyeleri, bürokratlar, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Söyleşisi düzenlendi

Öte yandan; Karşıyaka Belediyesi tarafından Zübeyde Hanım Nikah Sarayı'nda 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Söyleşisi' düzenlendi. Avukat Saadet Kayaalp ile Avukat Ece Uncu Danyıldız'ın konuşmacı olarak katıldığı söyleşide, 25 Kasım'ın Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak ilan edilmesinin tarihsel arka planı ve önemi anlatıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte toplumsal cinsiyet eşitliğini anlatan konuşmacılar; şiddetin ve şiddet türlerinin tanımını yaptı, şiddet ortamına zemin hazırlayan bireysel ve toplumsal olguları ele aldı. Yapılan sunumların ardından katılımcıların sorularını yanıtlayan Kayaalp ve Uncu'ya günün anısına çiçek takdim edildi.